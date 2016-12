Fabbrica esplosa a Modugno, indagato il titolare della ditta: è l'unico illeso

C'è un indagato per disastro colposo per l'esplosione verificatasi nella fabbrica di fuochi d'artificio di Modugno, nel Barese, che il 24 luglio ha provocato 9 morti e 2 feriti: è Antonio Bruscella, socio dell'azienda e unico illeso. La tragedia è avvenuta attorno a mezzogiorno, mentre in fabbrica si lavorava a pieno regime per preparare i fuochi destinati alle feste patronali che si susseguono in questo periodo in Puglia.