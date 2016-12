Expo, la Puglia svela le sue eccellenze in un percorso tra luci e sapori

La luce del paesaggio rurale pugliese, catturata in uno "spazio emozionale" curato dal regista Alessandro Piva, in cui i visitatori troveranno ristoro per il corpo e la mente, avvolti dai suoni e dalle immagini di un uliveto secolare catturate nel corso di una calda giornata estiva. E ancora la luce delle luminarie delle feste patronali reinterpretate in chiave contemporanea, all'interno dello Spazio 2, dall'artista Franco Dell'Erba.



La luce accecante delle facciate di pietra bianca delle cattedrali pugliesi, la luce calda che fa maturare in modo ineguagliabile i prodotti agricoli del territorio, la luce bianca dei litorali cristallini, delle saline e dei muretti a secco; e poi la luce della storia rappresentata dal fulgor di lucido metallo degli Ori di Taranto, provenienti dal Marta, Museo Nazionale Archeologico di Taranto, splendida testimonianza storico-artistica della Magna Grecia e la luce che diventa energia e innovazione nell'industria creativa e nei distretti produttivi tecnologici e della Green economy.



Senza scordare la luce dei vini di Puglia che brillerà nel Padiglione "Vino - A Taste of Italy", il primo dedicato al vino nella storia dell'Esposizione Universale, dove si terranno, dal 21 al 26 agosto, nella terrazza della Sala Symposium, un ciclo di incontri tematici di approfondimento sui vini regionali, per far meglio conoscere la biodiversità varietale e culturale del patrimonio vitivinicolo pugliese e il valore delle produzioni di qualità coltivate su tutto il territorio regionale.



E se all'interno di Expo e del Padiglione Italia si potrà ammirare una Puglia capace di esprimere un'idea di sviluppo sostenibile rispettosa dell'ambiente e della cultura, "Fuori Salone", nel cuore di Milano, in piazza Duomo, negli spazi dell'ex Albergo Diurno Cobianchi, sino al 6 settembre, tanti appuntamenti per pubblico e addetti ai lavori dedicati alla valorizzazione del sistema enogastronomico e produttivo rurale pugliese; diverse le iniziative promozionali in programma dal 24 al 29 agosto tra le quali il progetto di attrazione investimenti Apulia Attraction con la presenza di 10 buyers esteri di origine pugliese, incontri, showcase aziendali, mostre, presentazioni cinematografiche, proiezioni, degustazioni di prodotti, animazione musicale.



"Apulia Felix in Masseria" offrirà ai visitatori italiani e stranieri, sino al 31 ottobre, la possibilità di visitare vigne, cantine, aziende olivicole e frantoi della Puglia, gustando vini e oli apprezzati a livello internazionale e prodotti della dieta mediterranea, grazie a laboratori realizzati nelle Masserie Didattiche o a iniziative come il "Concorso Nazionale dei Vini Rosati d'Italia", "Cantine aperte" e "Frantoi aperti". "Terra - Matrice dei territori, cibo, benessere" proporrà azioni di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica sul tema portante di Expo 2015 "Nutrire il pianeta, energia per la vita", attraverso un "festival culturale" realizzato, nel mese di ottobre, nei territori della Murgia dei Trulli e della Valle d'Itria.



Una presenza significativa che trova ulteriore conferma nei due simboli di Puglia scelti da Expo come Ambasciatori d'Italia: i "Grifoni policromi di Ascoli Satriano", risalenti al IV secolo avanti Cristo, che raccontereranno per tutta la durata dell'Esposizione il passato e il futuro del Paese accanto a opere come "La Vucciria" di Guttuso o "L'Ortolano" di Arcimboldo e "L'Albero della Vita", simbolo di Expo e del Padiglione Italia, concettualmente ispirato al mosaico pavimentale della Cattedrale di Otranto.



L'Albero della Vita di Otranto e i Grifoni di Ascoli Satriano sono anche i protagonisti di due progetti strategici sostenuti dalla Regione: "Le porte di Oriente, tessere di sapienza dell'Albero della vita" che prevede la realizzazione di alcuni mosaici e la loro esposizione durante la settimana di permanenza al Cardo e "I Grifoni di Ascoli Satriano. Mistero e Poesia" evento teatrale che si terrà a Palazzo Italia, il 26 agosto, con Michele Placido e Ambra Angiolini.