Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nel Foggiano: un morto

Un operaio, un italiano di 50 anni, è morto nella esplosione che si è verificata in una fabbrica di fuochi di artificio, la "Piro Daunia", che si trova tra San Severo e San Paolo di Civitate, nel Foggiano. I vigili del fuoco hanno lavorato ore per spegnere le fiamme che hanno avvolto la fabbrica. I pompieri sono ora al lavoro per bonificare e mettere in sicurezza l'intera area interessata