Esplosione fabbrica, sono 6 i morti

Sono sei le vittime dell'esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio di Modugno, nel Barese, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite. Lo hanno reso noto i carabinieri. La settima persona data per morta in realtà era ricoverata in gravi condizione al Policlinico di Bari. Le vittime sono tre italiani, due indiani e un albanese.