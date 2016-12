Ergastolano evaso, trovata auto

E' stata trovata l'automobile utilizzata dall'ergastolano Fabio Perrone per fuggire venerdì scorso dall'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove era stato condotto per una colonscopia. La vettura, una Toyota Yaris, chiusa a chiave, è stata individuata dai vigili urbani a Trepuzzi, paese di origine di Perrone. Secondo il Procuratore di Lecce, Cataldo Motta, l'uomo "si potrebbe trovare verosimilmente ancora in zona".