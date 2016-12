Ergastolano evaso,avanti ricerche

Sono ancora senza esito le ricerche dell'ergastolano Fabio Perrone, il pluripregiudicato salentino di 42 anni evaso venerdì mattina dopo aver ferito in maniera lieve tre persone con la pistola sottratta ad uno degli agenti di polizia penitenziaria che lo aveva condotto all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per una visita. Polizia e carabinieri per tutta la notte hanno setacciato litorali, campagna, casolari, soprattutto a nord di Lecce.