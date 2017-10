Droga, sequestrata marijuana per 15 milioni di euro in Puglia

La guardia di finanza ha inseguito in mare e bloccato, a largo di Mola di Bari, un gommone che trasportava 64 involucri di marijuana, per oltre un chilo e mezzo di peso e del valore complessivo di 15 milioni di euro. Gli scafisti, due albanesi di 31 e 26 anni, sono stati arrestati per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti. Dall'inizio dell'anno sono state sequestrate in mare oltre 32 tonnellate di marijuana e arrestati 47 scafisti.