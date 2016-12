La Regione a tutti i cittadini: "Siate solidali e collaborate" - La Regione Puglia chiede a tutte "le persone di buona salute" di dare il loro aiuto, precisando che, in questa situazione di emergenza assoluta, tutti i servizi trasfusionali del territorio "rimarranno aperti il 12 e il 13 luglio dalle 8 alle 19", invitando associazioni e federazioni donatori alla massima collaborazione e "i cittadini pugliesi" a raggiungere i servizi trasfusionali per garantire una continua "disponibilità di sangue".



Tutti in coda ai centri trasfusione - E mentre si scatena la corsa di tanta gente che vuole aiutare le decine di persone ricoverate in queste ore, le autorità cercano di ordinare la gara di solidarietà, subito scattata tra la gente, invitando il popolo pugliese a non accorrere in massa. "Serviranno donatori anche nei prossimi giorni per assistere quelli che sono rimasti feriti", dicono. L'Avis fa appello soprattutto a chi ha lo 0 positivo, quello che si adatta a tutti i gruppi sanguigni, e diffonde numeri e indirizzi dei centri raccolta.