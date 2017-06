Donne migranti in schiavitù per farle prostituire: cinque arresti

Donne nigeriane giunte in Italia sui barconi e poi ridotte in schiavitù per farle prostituire: è quanto hanno scoperto i Carabinieri di Lecce. Arrestati cinque cittadini nigeriani residenti fuori provincia di Lecce, indagati per associazione finalizzata alla riduzione in schiavitù a fini sessuali, tratta di persone ,favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione.