Disastro Puglia, Samuele fa 7 anni in ospedale: il bimbo è tra i feriti ma non sa che la nonna è tra le vittime

Il piccolo Samuele è sopravvissuto allo scontro tra treni che si è verificato martedì tra Andria e Corato, in Puglia. E' ora ricoverato in ospedale e proprio tra le corsie ha compiuto ieri 7 anni. I medici però, non hanno avuto il coraggio di dirgli la verità più amara: l'amata nonna non ce l'ha fatta.