Delrio: non scarichiamo responsabilità, ora lavorare su ferrovie

"Non è il momento di scaricare le responsabilità ma è il momento di accelerare sui ritardi sul trasporto pubblico". Così il ministro alle Infrastrutture e trasporti Graziano Delrio durante l'informativa alla Camera sullo scontro frontale fra i treni in Puglia. "Purtroppo in questo Paese non è mai stata fatta la cura del ferro, con questo governo c'è stata un'inversione di tendenza ed abbiamo destinato miliardi al trasporto ferroviario regionale".