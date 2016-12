06:19 - I carabinieri del Nucleo investigativo di Bari hanno arrestato Francesco Cascella, barese di 28 anni, pluripregiudicato, con l'accusa di omicidio premeditato del 31enne Emiliano Quarta, detto Emilio, ferito gravemente il 10 marzo del 2008 davanti alla sua abitazione, in via Gentile, nel rione Japigia di Bari, con tre colpi di pistola all'addome, e poi morto in ospedale dopo qualche giorno. Il movente sarebbe passionale.