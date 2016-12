Michele Misseri torna a far parlare di sé in televisione. E lo fa nel suo stile. Nella giornata di martedì l'uomo è stato intervistato ad Avetrana da un'inviata della trasmissione "Pomeriggio Cinque" sulla possibilità per Sabrina Misseri e Cosima Serrano, cugina e zia di Sarah Scazzi , di scontare gli arresti domiciliari in un convento. Misseri, senza proferire parola, ha tirato una secchiata d'acqua alla giornalista e alla troupe, dicendo: "Devo chiamare i carabinieri? Qui c'è un divieto...". Nello stesso giorno, il tribunale ha poi rimandato la decisione sul caso di Sabrina e Cosima.

Quando la troupe è giunta in via Deledda, nel Comune pugliese, Michele Misseri ha cominciato a schivare le telecamere, scomparendo nel buio della sua rimessa agricola. Inutili i tentativi dell'inviata: "Ci dici cosa ne pensi? Michele? Un sì, un no Michele ci rispondi? Michele? Solo una parola: sì, no". Ritornato in strada, l'uomo ha poi dato sfogo alla sua frustrazione lanciando una secchiata d'acqua.



Queste le dichiarazioni in video della cronista: "Abbiamo incontrato qui Michele Misseri e da lui avremmo voluto sapere cosa ne pensa di questa richiesta della figlia, ma per tutta risposa ha aggredito la nostra troupe con una secchiata d'acqua come potete vedere dalle immagini e come potete vedere da questa pozzanghera".