Dedica del clan sulla mongolfiera della festa patronale, il sindaco di Bari: "Brutta storia"

"Bene ha fatto il deputato Ginefra - commenta Decaro - ad accendere i riflettori su quella che sembra essere una brutta storia (il parlamentare Pd ha annunciato un'interrogazione al ministro dell'Interno, ndr), una di quelle che purtroppo, ciclicamente, si ripetono, e vedono le famiglie legate alla criminalità organizzata locale sfruttare anche occasioni di festa e di sentimento religioso per affermare, indirettamente, la propria presenza sul territorio".



"Tocca a noi, esponenti delle istituzioni laiche e religiose e comuni cittadini - prosegue il sindaco - tenere alta l'attenzione su tutti gli episodi, anche apparentemente marginali, che consentono a questi personaggi di fare sfoggio di potere grazie all'impiego del denaro o l'utilizzo di canali privilegiati. Quello che i malavitosi fingono di non sapere è che nella nostra terra non è più tempo di inchini durante le processioni, e che, come è accaduto a Bari durante la festa di San Nicola, la comunità ecclesiale è al fianco degli enti locali che combattono il potere criminale in tutte le sue espressioni, anche quelle apparentemente innocue o folkloristiche".



"Non dimentico - conclude Decaro - che tutti i parroci della città di Bari mi sono stati accanto quando ho denunciato le pressioni della malavita a danno degli ambulanti in regola, né che l'arcivescovo è intervenuto pubblicamente in quell'occasione a sostengo della città e di tutti i cittadini per bene. Solo facendo fronte compatto saremo in grado di vincere la battaglia più importante di tutte: quella per affermare il potere dello Stato e le regole della legalità in tutti i contesti della nostra vita quotidiana".