Crollo a Taranto: morto un 55enne

Un uomo di 55 anni è stato trovato morto tra le macerie del palazzo crollato a Taranto a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Intanto, sono in corso le procedure di identificazione del cadavere. I soccorritori continuano nelle ricerche dei dispersi, anche se non dovrebbero esservene altri: la presenza di un bambino rimasto sepolto dal crollo sembra non avere infatti nessuna conferma.