Crolla stabile nel Leccese, operaio muore intrappolato tra le macerie

E' morto l'operaio rimasto sepolto dalle macerie dopo che la parte superiore di un edificio nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione era crollata. L'incidente è avvenuto in via Leonardo da Vinci, a Santa Maria di Leuca (Lecce). L'edificio ospitava una ex scuola elementare di proprietà del Comune. Il corpo dell'uomo è stato estratto dal cumulo di detriti.