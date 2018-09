Cassazione: la chat è inviolabile, non si può licenziare chi insulta il capo

Nessuno può essere licenziato solo perché su una chat o su una mailing list insulta l'amministratore delegato dell'azienda per cui lavora. Lo ha stabilito la Cassazione. Nel caso in cui in qualche modo pervenga al datore di lavoro copia di una schermata di insulti a lui diretti, insomma, è da "escludere" ogni forma di "utilizzabilità" del contenuto di tale conversazione, che va intesa come privata e inviolabile.