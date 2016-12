Caporalato nel Brindisino, arrestati madre e figlio per sfruttamento

NUOVI SCHIAVI IN CALABRIA Braccianti sfruttati per un euro allʼora, sei denunce a Sibari

Denunciate 6 persone, di cui quattro italiani, un bulgaro e un pakistano. I braccianti erano costretti a pagare anche 100 euro al mese per un posto letto in un container maleodoranti e in pessime condizioni igieniche