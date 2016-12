Bus con anziani contro auto a Taranto, otto feriti

Un autobus con a bordo alcuni anziani che rientravano da una gita la notte scorsa, per cause in corso di accertamento si è scontrato con una vettura all'ingresso del rione Tamburi di Taranto. Feriti sei anziani che viaggiavano sul pullman e le due persone che si trovavano all'interno dell'auto. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 e pattuglie della polizia per rilievi.