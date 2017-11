Brindisi, uccide il padre al culmine di una lite: arrestato 25enne

Un ragazzo di 25 anni ha ucciso il padre, Franco Tafuro, di 50 anni, con una coltellata all'addome nella tarda serata di venerdì a Brindisi. L'omicidio è avvenuto durante una lite in famiglia, in un condominio in via Favia, in zona Cappuccini. L'omicida, dopo essere stato stato arrestato, ha dichiarato agli inquirenti di essere intervenuto in difesa del fratello più piccolo contro il quale il padre stava inveendo per futili motivi.