Brindisi, ubriaco travolge due pedoni: morto un giovane

La 16enne investita non è in pericolo di vita: è ricoverata in ospedale per una frattura ad una gamba. I medici l'hanno giudicata guaribile in 30 giorni.



Sarà invece denunciato in stato di libertà il conducente dell'utilitaria, un 19enne, anch'egli soccorso dal 118 e poi dimesso dall'ospedale con prognosi di 10 giorni. Il giovane automobilista è risultato positivo all'alcoltest con valori che sembrerebbero leggermente al di sopra del limite previsto dalla legge. La vettura è stata sottoposta a sequestro dai poliziotti della stradale che hanno eseguito i rilievi e che hanno informato il pm di turno.



Stando alle ricostruzioni fornite dagli investigatori, i due giovani a piedi stavano passeggiando nei pressi della Lega Navale di Brindisi. Si tratta di una zona frequentata dai ragazzini anche per la presenza di alcuni camioncini che vendono fast food. La strada, un rettilineo che termina con un curvone, costeggia il porto interno dal versante di ponente e conduce al quartiere Casale, dove risiede la famiglia del 19enne morto.