16:14 - Un uomo, Cosimo Tedesco, è morto in una sparatoria avvenuta in piazza Raffaello, nel quartiere Sant'Elia di Brindisi. Il 52enne era il fratello di Giuseppe Tedesco, detto "Capu ti bomba", personaggio di spicco della Sacra Corona Unita brindisina condannato all'ergastolo in secondo grado per alcuni omicidi. Ferito anche il figlio 30enne della vittima. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un agguato.