Brindisi, scossa di terremoto in mare di magnitudo 3.9

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9, con epicentro sulla costa adriatica Brindisina, è stata avvertita alle 00.31 in diverse zone della Puglia, in particolare a Brindisi, nel Salento e nel Sud Barese. Secondo quanto riporta il Centro nazionale terremoti, la profondità è di 28 chilometri. Molte persone hanno avvertito la scossa, durata pochi secondi. Al momento non si registrano danni a cose o conseguenze a persone.