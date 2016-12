Brindisi, l'azienda comunale paga le multe della casta

16:10 - Le multe della casta le paga l'azienda comunale. Succede a Brindisi dove la Multiservizi, società in house del Comune, avrebbe pagato oltre 200 sanzioni per trasgressioni e veicoli di assessori, consiglieri comunali, amministratori e parenti. Il tutto per un danno di più di seimila euro per verbali che vanno dal 2012 a oggi.

Lo scandalo coinvolge nuovi e vecchi amministratori di destra e sinistra, maggioranza e opposizione. Ma ci sono anche dirigenti comunali, membri della polizia municipale e perfino giornalisti e operatori di alcuni canali televisivi locali. Nel lungo elenco dei multati, anche i dipendenti di molte ditte e attività commerciali della città. Per le 226 sanzioni sotto esame, la Multiservizi avrebbe speso 6.119 euro.