Brindisi, dopo la macchina del sindaco a fuoco anche l'auto di un consigliere

09:33 - A pochi giorni dall'incendio dell'auto del sindaco di Brindisi Mimmo Consales, un altro attentato è stato compiuto contro un consigliere comunale di maggioranza, Toni Muccio. L'auto dell'esponente politico, una Mercedes bianca intestata alla moglie, è stata data alle fiamme. Immediata la reazione su Twitter del primo cittadino: "Cos'altro deve accadere perché si attuino misure serie di sicurezza?".

E' stata proprio la vittima dell'ennesimo attentato, Muccio, a dare l'allarme dopo aver udito uno scoppio provenire dalla strada dove era parcheggiata l'auto.



Vigilanza incrementata, ma non è bastato - Due giorni dopo il rogo che aveva distrutto la vettura del primo cittadino, nella tarda serata del 3 novembre, si era svolta in prefettura una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a cui aveva preso parte lo stesso Consales. Al termine si era deciso di incrementare la vigilanza ma di non assegnare alcuna scorta al primo cittadino, in attesa dei risultati delle indagini sull'accaduto.