Brindisi, bimbi per celare la drogaMadre: "Mio figlio sarà camorrista"

Per nascondere la droga e riuscire a sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine venivano impiegati anche due bambini di 5 e 2 anni. E' quanto emerso da un'inchiesta dei carabinieri di Brindisi che hanno eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare per spaccio, 7 delle quali in carcere e 7 ai domiciliari. I bambini sono figli di due indagati. Il mercato in cui veniva smerciata cocaina e marijuana era quello del Brindisino.