Brindisi, agguato in casa: morto imprenditore Gerardo Vero

13:23 - E' morto in ospedale l'imprenditore edile Gerardo Vero, 74 anni, ferito con colpi di pistola domenica sera nella sua abitazione di Tuturano (Brindisi) mentre era davanti alla tv in compagnia del figlio. Fatale uno shock emorragico. Le indagini sono affidate ai poliziotti della Squadra mobile di Brindisi che battono anche la pista del regolamento di conti e che tengono solo marginalmente in considerazione l'ipotesi di una rapina.

Gli inquirenti sottolineano infatti che i killer non hanno neppure tentato di portar via qualcosa dall'abitazione. Stando alle ricostruzioni degli investigatori, due uomini, dopo aver scavalcato un muretto hanno fatto irruzione nella villetta della vittima e e hanno sparato più di tre colpi di pistola che hanno colpito il costruttore alle gambe e al busto. A chiedere l'intervento dei soccorritori il figlio Giuseppe, di 36 anni, anch'egli imprenditore edile.



Gli investigatori non escludono che quello che sembrerebbe essere un agguato, possa essere in realtà un regolamento di conti per fatti non ancora accertati. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di persone non ancora identificate.



Gerardo Vero era personaggio noto per la sua attività imprenditoriale, anche perché coinvolto negli anni scorsi nel processo sulla tangentopoli brindisina: il 74enne fu prosciolto per prescrizione del reato dopo essere stato condannato in primo grado a due anni di reclusione per reati fiscali legati alla realizzazione di un complesso di case popolari a Tuturano attorno alla quale era girata, secondo l'accusa, una delle tangenti finite sotto la lente della magistratura.