Brindisi, a 81 anni fra i banchi di scuola per la licenza di terza media

"Prontissimo per la prova di matematica" - Ha studiato, pensa di potercela fare, ma l'appuntamento che teme di meno è quello con il compito di matematica: "A lavorare nei campi si impara a fare i conti", spiega. Proprio la terra lo ha portato dopo diversi lustri tra i banchi di scuola.



Il sogno di prendere la licenza media, la guerra e il lavoro nei campi - Ai ragazzini, nell'ambito di progetti gratuiti, ha insegnato in questi anni a coltivare le piante. A prendersi cura dell'orto. Ed è così che è nata l'idea di affrontare anche questa avventura per ottenere un titolo a cui ambiva da bambino, sogno accantonato per forza di cose.



"Avevo sei anni, mio padre partì per la guerra. Dovetti lasciare gli studi e andare a lavorare". Troppe bocche da sfamare. Da allora, quindi, Antonio, ha dovuto adeguarsi. Sveglia alle quattro del mattino, ogni santo giorno, per faticare nei campi. Poi, dopo aver pensato al futuro di tutti e nove i figli messi al mondo, l'imprevisto ritorno a scuola per seguire con il figlio Vincenzo, agronomo, un progetto per gli studenti: coltivare un orto a scuola. E da lì l'idea, nata come un sogno, ma ora vicino a divenire realtà, di prendere la licenza media.