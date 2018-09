Brindisi, 85enne uccisa da auto del marito durante manovra

E' stata travolta per errore e uccisa dall'auto, guidata dal marito, durante una manovra nei pressi dell'abitazione in cui viveva a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Maria Addolorata Pesimena, 85 anni, è rimasta incastrata sotto la vettura fino all'arrivo dei vigili del fuoco: una volta estratta, è stata trasportata d'urgenza in ospedale dove è morta poco dopo. Sotto shock l'uomo.