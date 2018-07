Brindisi, 36enne ai domiciliari fa festa con gli amici sul terrazzo: arrestato per evasione

I carabinieri di Brindisi hanno arrestato in flagranza del reato di evasione un 36enne del luogo, sottoposto ai domiciliari da parte del Tribunale brindisino. L'uomo, invece di trovarsi all'interno della sua abitazione, è stato sorpreso dai militari dell'Arma sul terrazzo condominiale insieme ad altre tre persone, tra le quali due con precedenti per reati contro il patrimonio. Per questo motivo è stato arrestato e condotto nel carcere di Brindisi.

Il 36enne si trovava agli arresti domiciliari perché indagato insieme ad altre persone per una serie di furti commessi nel 2017.



Tutti e quattro i presenti sul terrazzo sono stati sottoposti a perquisizione personale e un 34enne di Brindisi è stato trovato in possesso di una dose di hashish, motivo per cui è stato segnalato all'autorità amministrativa come assuntore di droga.