Braccianti morti nel Foggiano, il procuratore: "Mafia non coinvolta"

"Non sono emersi elementi che facciano pensare a un coinvolgimento di organizzazioni mafiose o criminali". Lo afferma il procuratore di Foggia, Ludovico Vaccaro, parlando delle due inchieste sull' incidente in cui hanno perso la vita 11 braccianti agricoli nigeriani e un marocchino che era alla guida del furgoncino che li trasportava. L'autista del mezzo pesante contro il quale si è schiantato è indagato per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose.

"Siamo lavoratori, non carne da macello", "Mai schiavi", "Basta morti sul lavoro". Sono alcuni degli slogan della marcia dei "berretti rossi", i braccianti agricoli, nelle campagne di Foggia. Tanti di loro hanno partecipato alla manifestazione, organizzata dall'Usb, per ricordare i 16 braccianti morti sulle strade del Foggiano e per dire basta allo sfruttamento della manodopera, in particolare dei migranti, nei lavori dei campi.

"Con la Direzione distrettuale antimafia di Bari siamo costantemente in contatto per uno scambio di informazioni su questo tipo di indagini, - ha spiegato il procuratore - nelle quali a volte emerge una gestione della manodopera da parte di gruppi mafiosi. In questo caso, però, non abbiamo fino ad ora alcun elemento in tale direzione".