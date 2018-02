Bomba carta davanti all'abitazione di un sindaco del Foggiano

Un ordigno artigianale è stato trovato davanti all'abitazione di Antonio Potenza, sindaco di Apricena, in provincia di Foggia, in via Pozzo Salso. La bomba carta, notata proprio dal primo cittadino (lista civica "Uniti per cambiare"), era stata collocata nei pressi del cancello della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri di Bari. L'ordigno verrà fatto brillare dagli artificieri.