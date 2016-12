Blocco vaccini, nuove morti sospette Aifa: "Possibile blocco di altri lotti"

21:18 - "Al momento non è possibile stabilire una relazione diretta tra vaccinazione e decessi". E' quanto afferma l'Agenzia italiana del farmaco, sottolineando che finora sono undici le segnalazioni ufficiali per decessi dopo l'assunzione del vaccino antinfluenzale Fluad: otto quelle che si aggiungono alle tre di ieri. Le persone avevano ricevuto il vaccino non solo dai lotti bloccati, ma anche da altri.

Possibile ritiro di altri lotti - "Non escludiamo il ritiro cautelativo di altri lotti". Lo ha detto Luca Pani, direttore generale dell'Aifa, riferendosi ai decessi legati alla vaccinazione antinfluenzale, ribadendo che "stanno arrivando segnalazioni'' anche in relazione ad ''altri lotti'' del vaccino antinfluenzale Fluad.



Aifa: "Decessi forse dovuti a malattie concomitanti" - "Dai primi esami, non ci sono evidenze che ci sia una contaminazione del prodotto". prosegue Luca Pani, in relazione ai due lotti del vaccino antinfluenzale Fluad bloccati dall'Aifa. Pani ha aggiunto che sui due lotti "non ci sono stati difetti di produzione". I decessi sospetti collegati alla vaccinazione, ha detto, "sono stati in gran parte dovuti a eventi cardiovascolari" e "potrebbero essere dovuti a malattie concomitanti".



Morte sospetta a Prato, aperta un'inchiesta - La procura di Prato intanto ha aperto un'inchiesta sulla morte del novantenne che aveva assunto una dose del lotto del vaccino ritirato dall'Aifa. Al momento si tratta di un fascicolo di atti relativi senza titolo di reato e indagati in attesa di capire se ci siano correlazioni tra la vaccinazione e la morte. La procura starebbe valutando la riesumazione della salma, già tumulata. Anche la procura di Siena ha aperto un'inchiesta sulla vicenda del vaccino antinfluenzale Fluad. Non ci sarebbero però ancora iscritti nel registro degli indagati.



Firenze, medico di famiglia denuncia un caso sospetto - E a Firenze un medico di famiglia ha denunciato un altro possibile caso di morte sospetta legata all'assunzione del Fluad. Si tratta di un uomo di 84 anni, residente in zona Careggi, che era affetto da cardiopatia. L'anziano è deceduto martedì 25 novembre, dopo che aveva preso il vaccino venerdì 21 novembre.



Anziano morto a Como, accertamenti - L'Asl di Como ha disposto verifiche sulla morte di un anziano, avvenuta la scorsa settimana, per accertare se sia correlata all'impiego del vaccino Fluad. L'uomo aveva una situazione clinica "di co-morbidità complessa". Il vaccino, insieme ad altre due tipologie (Vaxigrip e Intanza) è tra quelli forniti dalla Asl per la campagna antinfluenzale.



Due decessi sospetti a Roma - Due morti sospette dopo l'assunzione del vaccino antiinfluenzale si sono verificate a Roma. Si tratta di due anziani: una donna di 92 anni e un uomo di 77 anni. Entrambi di recente avevano fatto il vaccino antiinfluenzale



Caso sospetto a Parma - L'azienda Usl di Parma ha segnalato al ministero dalla Salute un nuovo caso sospetto di morte dopo l'assunzione del vaccino antinfluenzale. Un 80enne di Parma, affetto da una grave patologia cronica, è deceduto nell'arco delle 48 ore dopo la somministrazione del farmaco e per questo motivo è stata attivata la segnalazione all'Aifa. L'anziano deceduto a Parma, il cui caso è stato segnalato al ministero dalla Salute, non era stato vaccinato con un campione del farmaco inserito nei lotti bloccati dall'Aifa nei giorni scorsi, precisano fonti mediche locali.



Toscana, 60mila vaccinati con dosi a rischio - L'assessore toscano alla Salute Luigi Marroni ha intanto riferito che sono 60mila i toscani vaccinati con dosi di vaccino, che era destinato solo agli anziani, appartenenti ai lotti a rischio. Nessuna dose è stata utilizzata per i bambini.



Sequestri dei Nas in Molise e in Sicilia - I Nas in Sicilia e Molise hanno sequestrato materiale e documenti nell'ambito delle indagini scattate dopo il blocco di due lotti di vaccini della Novartis. Federfarm, intanto, ha assicurato che tutte le farmacie sono state informate del divieto disposto dall'Aifa di utilizzo di due lotti (142701 e 143301) del vaccino. In diverse regioni i pazienti chiedono di rinviare le vaccinazioni.



"Il blocco è precauzionale, i vaccini sono sicuri" - "Il divieto di utilizzo dei due lotti di vaccino antinfluenzale è stato disposto a scopo precauzionale, ma i vaccini sono sicuri e solo l'anno scorso le persone morte in Italia per complicanze legate all'influenza sono state più di 8mila". Così Giacomo Milillo, segretario nazionale della Fimmg (Federazione italiana medici medicina generale) in una nota inviata a 35mila medici di famiglia.



Novartis: circa 500mila dosi in lotti sospetti - I due lotti del vaccino antinfluenzale Fluad bloccati dall'Aifa comprendono "circa 500.000 dosi". Lo precisa l'azienda produttrice Novartis. "Finora - afferma l'azienda - non è stata stabilita alcuna relazione causale con la somministrazione del vaccino. I lotti di prodotto impattati sono stati distribuiti soltanto in Italia dopo aver superato tutti i controlli di sicurezza e qualità, inclusi quelli previsti obbligatoriamente dalle autorità regolatorie".