Bisceglie, nigeriano fa arrestare ladro in fuga con la cassa

Il rapinatore del supermercato di Bisceglie (BT) in fuga con un bottino da 380 euro e il registratore di cassa ha avuto la sventura di incontrare sulla sua strada un 20enne nigeriano, richiedente asilo, che si è messo subito alle sue calcagna, permettendone la cattura. La storia a lieto fine ha per protagonista un giovane extracomunitario che, con grande coraggio, si è lanciato a piedi all'inseguimento del criminale armato di un coltello, che era salito su un motorino dopo il colpo in un supermarket.