Bimba morta a Bari, esami escludono decesso per meningite

I primi esami compiuti sulla bimba di quattro anni morta nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari hanno escluso che piccola avesse contratto una meningite batterica. Lo ha confermato la responsabile dell'Osservatorio epidemiologico regionale, Cinzia Germinario. La bimba era arrivata in ospedale già in condizioni critiche. Ulteriori analisi verranno eseguite per individuare le cause della morte.