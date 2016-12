Batterio Klebisella, paura all'ospedale Perrino di Brindisi

La percentuale dei malati colpiti, riporta Repubblica era molto più alta rispetto a quanto, statisticamente, in norma si registra. Da qui la decisione del pm De Nozza di approfondire la vicenda affidando una delega ai carabinieri del Nas.



I primi responsi non sono stati incoraggianti. I casi per il momento certi di pazienti infettati dalla Klebisella sono 37. Ma è un numero che, spiegano in procura, è sicuramente sottostimato: sono valutati infatti soltanto i pazienti sottoposti a tamponi e a ricerche specifiche. E, di questi, un' altissima percentuale era infetta. Diciannove sono le persone decedute, sei delle quali negli ultimi mesi, per cause chiaramente ancora da stabilire.



Il batterio, è emerso dalle analisi, era inoltre nella "forma multi resistente": questo significa che non era sensibile ai nuovi antibiotici ma soltanto a quelli di vecchia generazione, che però ormai sono stati quasi abbandonati perché creavano problemi di natura nefrologica. Proprio questo ha permesso alla Klebisella di espandersi in maniera importante.