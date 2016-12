Barletta, studentessa con i capelli blu cacciata da una scuola paritaria

16:37 - "Così conciata non entri in classe". Sono queste le parole che la preside del liceo "Suore Salesiane dei Sacri Cuori" di Barletta avrebbe rivolto a una studentessa 18enne che si è presentata con i capelli molto corti e tinti di blu. La giovane sostiene che la suora le abbia impedito l'accesso all'istituto con la forza. I legali della ragazza hanno aperto un contenzioso e i genitori hanno denunciato il fatto ai carabinieri.

"Questa è una scuola cattolica e ci sono delle regole e chi si iscrive a questa scuola le conosce, lo sa. Se lasciassimo fare a ciascuno quel che vuole, qui dentro diventerebbe un arcobaleno". Questo il commento di una suora dell'istituto Salesiano di Barletta. La madre superiora, suor Gianfranca Petruzzella, dirigente scolastico dell'Istituto, ha invece fatto sapere di non essere disponibile a parlare dell'accaduto.



La vicenda risale al 17 settembre, all'inizio dell'anno scolastico. A riportarla è La Repubblica - Bari. Subito dopo il fatto La 18enne pugliese ha chiamato i suoi genitori, che si sono presentati in istituto per ottenere dei chiarimenti dalla preside. La decisione sarebbe giustificata da un regolamento interno che fa richiamo alla morigeratezza dell'abbigliamento, che recita: "Ogni studente è tenuto con la collaborazione e la supervisione della famiglia a indossare un abbigliamento consono all'ambiente educativo".



La giovane sostiene che la suora le abbia impedito l'accesso all'istituto con la forza, mentre la dirigente scolastica ribadisce di aver solo occupato l'ingresso della scuola, senza atteggiamenti maneschi. La situazione al momento è al vaglio dei legali, con un contenzioso aperto e una denuncia effettuata dai genitori ai carabinieri. La studentessa ha prima frequentato un istituto a Bari, poi complici le difficoltà negli spostamenti ha deciso di iscriversi alla scuola paritaria del suo paese d'origine.