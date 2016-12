Bari, vigilante al lavoro solo 10 giorni su 100: negli altri 90 spacciava cocaina

Su cento giorni di lavoro da dipendente del Policlinico di Bari, per 90 ha fatto tutt'altro: una volta allontanatosi dalla postazione di sorveglianza del reparto di Otorinolaringoiatria, spacciava cocaina all'interno dell'ospedale. Domenico Sifanno, 38 anni, è stato dunque processato per direttissima e gli sono stati sequestrati beni per 500mila euro. Già arrestato per il reato di spaccio di stupefacenti nel 2015, l'uomo era solito vendere la droga a clienti abituali del Policlinico.