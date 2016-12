Bari, ucciso a sassate e gettato in un pozzo: fermato un 40enne, il movente del delitto è passionale

Conviveva con la sua ex moglie, lui l'ha ucciso a sassate probabilmente per gelosia e ha occultato il cadavere. E adesso Crescenzio Burdi, 40 anni, di Binetto (Bari), è in stato di fermo con le accuse di omicidio volontario per la morte di Stefano Melillo, 28 anni, di Toritto. Il corpo di Melillo era stato trovato dai carabinieri in un pozzo martedì mattina dopo una segnalazione anonima al 112. A inchiodare Burdi ci sarebbe un testimone chiave.