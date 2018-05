Bari, turista americana trovata morta in una casa-vacanze

Una turista americana è stata trovata priva di vita all'interno della stanza di una struttura extralberghiera di Bari , nel quartiere Carbonara. Potrebbe trattarsi di una morte naturale. Sul collo sarebbero state individuate ecchimosi, forse dovute a una caduta. La donna era a Bari per un periodo di vacanza insieme con il marito. Il ritrovamento è avvenuto in una villetta, in una zona residenziale.

La struttura dove è stata trovata morta la turista americana, che aveva 65 anni, è una casa-vacanze, in strada Giardinelli. Nella zona ci sono numerose villette. A dare l'allarme è stato il marito della donna trovata per terra in camera da letto, un ambiente in ordine che non presenta segni di effrazione.