Bari, tritolo trovato serviva per attentato a Procuratore di Napoli

Doveva servire per uccidere il procuratore di Napoli, Giovanni Colangelo, il tritolo sequestrato nel Barese alcuni giorni fa. A rivelarlo agli inquirenti della Dda di Bari è stato un collaboratore di giustizia vicino alla Sacra Corona Unita ma originario del Napoletano il quale, in cella, alla fine del 2015, sarebbe entrato in contatto con uomini della Camorra che parlavano di un agguato al magistrato. Rafforzata la scorta del procuratore Colangelo.