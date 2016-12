Bari, tortura e violenta anziana in casa: fermato un romeno

Immobilizzata, stordita, rapinata e violentata. Un'aggressione in stile "Arancia meccanica" quella avvenuta in una villetta alla periferia di Bari la sera del 17 agosto scorso. La vittima è una 69enne di origini olandesi sorpresa in casa da tre uomini. Uno di loro, un 26enne romeno, è stato riconosciuto e arrestato per rapina e lesioni gravi. Determinante per il riconoscimento il contributo della donna.