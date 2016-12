Bari, spente le fiamme sul traghettoAlmeno 300 le persone a bordo

A scopo precauzionale, sono state tuttavia approntate le scialuppe.



Al momento quindi non è stato dato ordine di abbandono nave. La "Francesca" era partita da Bari e sarebbe arrivata a Durazzo intorno alle 8 di mercoledì. L'imbarcazione è stata raggiunta da tre mezzi della Capitaneria di porto di Bari, da tre vedette della Guardia di finanza e da una vedetta dei Vigili del fuoco, saliti sulla nave.



Spente le fiamme - Un mezzo con a bordo i sommozzatori dei vigili del fuoco rimarrà comunque nei pressi del traghetto, per ogni eventuale nuova emergenza e per assistere l'equipaggio e i passeggeri in caso di necessità. Un rimorchiatore sta intanto raggiungendo il traghetto per riportarlo nel porto di Bari, da dove era partito. Si sta inoltre valutando la situazione per capire se lasciare i passeggeri, che si trovano sul ponte, a bordo, oppure far arrivare un'altra imbarcazione per evacuarlo prima che il traghetto venga rimorchiato in porto.