Bari, sgominata la banda dei tir:cinque italiani finiscono in manette

20:45 - Il piano era sempre lo stesso: una prima macchina faceva da palo, la seconda entrava in azione assaltando gli autotrasportatori per rubarne carico. Nell'ultimo colpo, però, qualcosa non ha funzionato e così la "banda dei tir" è finita in manette. Decisiva la reazione di un conducente che, per proteggere quanto trasportava, ha speronato i rapinatori sulla tangenziale di Bari e ha permesso l'intervento dei carabinieri.

Bari, sgominata banda dei tir: 5 arresti di Maria Luisa Sgobba

A finire in arresto sono quattro baresi e un palermitano. L'assalto è avvenuto all'alba nei pressi dello stabilimento barese della birra Peroni. Un luogo che, grazie alla tangenziale, era ritenuto strategico per le vie di fuga che offriva. Il tir aveva appena prelevato un carico di generi alimentari da decine di migliaia di euro.



I primi tre rapinatori sono stati fermati mentre parcheggiavano sotto casa di un loro parente l'auto usata nel tentativo di rapina. L'arresto per gli altri due, invece, è scattato non appena localizzata la Giulietta con la quale facevano da palo contro le forze dell'ordine.



L'organizzazione della banda aveva anche un esteso armamentario, ora sequestrato: pistole, ricetrasmittenti, disturbatori di frequenza, intercettatori e un tappeto di chiodi a tre punte che serviva a rallentare la corsa delle volanti in eventuali inseguimenti.