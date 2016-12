Bari, sgominata banda rapinatori

Sgominata una banda di rapinatori dedita ad assalti a caveau e portavalori che agiva in tutta Italia. Dieci persone sono state arrestate durante una maxi operazione dei carabinieri di Bari, che ha coinvolto oltre 200 militari. La banda avrebbe messo a segno almeno cinque colpi, tutti assalti a portavalori in Puglia, Basilicata e Campania e stavano programmando anche un attacco al caveau della Banca Popolare di Milano in piazza Duca d'Aosta.