Un bimbo di sei anni è morto in seguito a uno scontro tra la moto su cui viaggiava con il padre di 26 anni e un'automobile condotta da una 45enne a Triggiano, alle porte di Bari. Il piccolo non indossava il casco e ha avuto la peggio. Sulle dinamiche dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Sul posto è intervenuto il personale del 118.