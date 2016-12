Bari, scontro auto-ambulanza

Un'ambulanza del 118 è rimasta coinvolta in un incidente stradale nel centro di Bari. Sul mezzo c'era una donna di 39 anni affetta da una grave insufficienza respiratoria, morta poco dopo essere arrivata in ospedale. Ora si dovrà verificare se e come l'incidente abbia influito sulla sua morte: se cioè il decesso sia avvenuto come conseguenza dell'impatto o del ritardo nel ricovero. Nello scontro anche tre feriti.