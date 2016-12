Bari: rivolta migranti con bastoni e pietre, 31 condanne

Il Tribunale di Bari ha condannato a pene tra i tre anni e dieci mesi di reclusione e i cinque anni e otto mesi 31 imputati, tutti migranti, per aver partecipato alla rivolta con pietri e bastoni davanti al Centro d'accoglienza per richiedenti asilo di Bari-Palese il primo agosto 2011. Al presunto "capo", il 39enne Sankara Maliki, la pena più alta, mentre gli altri due istigatori erano già stati condannati in precedenza con rito abbreviato.