Bari, ragazzo "offre" la sua fidanzatina di 12 anni a un amico: violentata nei pressi di un cimitero

Una ragazzina di dodici anni è stata violentata da un diciassettenne per volontà del suo fidanzatino di 16 anni , legato ad una famiglia coinvolta nella criminalità locale barese . La giovanissima avrebbe ribadito il racconto dell'abuso, avvenuto qualche mese fa in una zona poco illuminata nei pressi di un cimitero, in un incidente probatorio dinanzi al gip del Tribunale per i minorenni di Bari.

Da qualche tempo la ragazzina ha lasciato Bari e si è trasferita con la famiglia in un'altra regione, ma qualche giorno fa è tornata per raccontare nuovamente la violenza subita. Ha infatti presentato denuncia dopo essersi confidata coi genitori.



L'episodio risale a circa sei mesi quando, stando al racconto della vittima, a tarda ora, in una stradina buia nei pressi del cimitero di Bari è stata violentata. A condurla lì, convincendola ad appartarsi per poi obbligarla ad avere un rapporto sessuale con il 17enne, sarebbe stato l'allora fidanzatino di 16 anni della ragazza.



La versione della 12enne è ritenuta attendibile dagli investigatori e costituisce la base sulla quale si fondano gli accertamenti ancora in corso. I due ragazzi, appartenenti a famiglie note della criminalità del quartiere Libertà di Bari, sono attualmente indagati a piede libero per violenza sessuale.



La vicenda, già raccontata mesi fa agli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Bari, è stata ribadita nei giorni scorsi dinanzi al Tribunale per i minorenni di Bari durante un incidente probatorio. Le indagini sono ancora in corso ma la Procura ha voluto cristallizzare le dichiarazioni della vittima.