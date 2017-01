Bari, parroco invita fedeli alla messa in suffragio del boss ucciso

Sollecito, esponente di spicco del crimine organizzato italiano in Canada, fu ucciso a colpi di arma da fuoco. Secondo gli investigatori l'omicidio del boss del clan Rizzuto rientrerebbe nel quadro della guerra tra mafia e 'ndrangheta che si sta svolgendo Oltreoceano. Lo scorso giugno il questore di Bari impedì i funerali in pompa magna, divieto non condiviso dal parroco Michele Delle Foglie.



L'invito del parroco - "Il parroco spiritualmente unito ai famigliari residenti in Canada e con il figlio Franco venuto in visita nella nostra cittadina, invita la comunità dei fedeli alla celebrazione di una santa messa in memoria del loro congiunto", si legge nei manifesti diffusi in città, in cui è annunciata la liturgia per il 27 dicembre.



Questura dispone che il rito si svolga martedì all'alba in forma privata - Dopo le polemiche suscitate dal manifesto, il questore di Bari, Carmine Esposito, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ha disposto che il rito religioso in suffragio di Rocco Sollecito venga celebrato martedì alle 6 in forma strettamente privata.



Il vescovo di Bari-Bitonto: "Grave scandalo" - "Un grave scandalo". Con queste parole l'arcivescovo di Bari-Bitonto, Francesco Cacucci, commenta il gesto di don Michele Delle Foglie. Iniziativa "presa peraltro in modo arbitrario e senza consultare l'Ordinario Diocesano". Al sacerdote è stato vietato, anche in ottemperanza di una disposizione della Questura, di celebrare il rito.